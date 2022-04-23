Serie A'da Inter, Roma'yı 3-1 mağlup ederek zirveye yükseldi - Son Dakika
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Serie A'da Inter, Roma'yı 3-1 mağlup ederek zirveye yükseldi

23.04.2022 21:16
Serie A'da Inter, Roma'yı 3-1 mağlup ederek zirveye yükseldi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, sahasında Roma'yı 3-1 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, sahasında Roma'yı 3-1 yendi.

Serie A'nın 34. haftasında Inter, Roma karşısında Denzel Dumfries'in 30, Marcelo Brozovic'in 40 ve Lautaro Martinez'in 52. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Roma'nın golü, 85. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi.

Inter'de 90 dakika görev yapan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, iki golün pasını verdi.

Bu sonuçla 72 puana ulaşan Inter, Milan'ın bir puan önünde zirveye yerleşti. Roma ise 58 puanda kaldı.

Günün diğer bir maçında Atalanta, deplasmanda Venezia'yı 3-1 mağlup etti. Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral, 64. dakikada oyuna dahil oldu.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Serie A'da Inter, Roma'yı 3-1 mağlup ederek zirveye yükseldi - Son Dakika


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