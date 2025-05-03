Serik Belediyespor Şampiyon! - Son Dakika
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Serik Belediyespor Şampiyon!

Serik Belediyespor Şampiyon!

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, Erbaaspor'u 6-0 yenerek 1. Lige yükseldi.

03.05.2025 18:07
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2'NCİ Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor deplasmanda Erbaaspor'u 6-0 yenerek şampiyon oldu TFF 1. Lige yükselmeyi başardı.

Sezonun son maçını deplasmanda Tokat Erbaaspor ile karşılaşan Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, taraftarının da desteğiyle maça çok iyi başladı ve müsabakanın 13'üncü dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Enes Soy ile öne geçti.

Bulduğu golle deplasmanda daha kontrollü ve etkili bir oyun sergileyen Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor 22'inci dakikada bu kez Sefa Narin ile 2-0 öne geçti. Bu golden iki dakika sonra takımının ilk golünü kaydeden Enes Soy bir kez daha topu ağlarla buluşturdu ve takımını 24'üncü dakikada 3-0 öne geçirdi. Üst üste bulduğu gollerle moral bulan Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ev sahibi kalede ataklarını sıklaştırdı ve günün başarılı ismi Enes Soy takımının 4'üncü kendisinin ise 3Üncü golünü atarak hat trick yaptı.

İlk yarıda başka gol olmayınca Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da çok iyi başlayan Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ev sahibi ekip Erbaaspor'a geçit vermedi ve müsabakanın 81. Dakikasında Erkan Eyibil'in attığı golle durum 5-0 oldu. Müsabaka bu sonuçla bitecek denirken bu kez Cem Ekini topu ağlarla uluşturdu ve takımını 6-0 öne geçirdi. Müsabakada başka gol olmayınca ev sahibi ekip Erbaaspor'u 6-0 yenmeyi başaran Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor grubunda şampiyon olarak Birinci lige yükseldi.

Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte takımını deplasmanda yalnız bırakmayan Serikpor taraftarları şampiyonluk coşkusu yaşarken, aynı şekilde Serik ilçesinde Çınaraltı meydanında kurulan dev ekranda müsabakayı takip eden Serik halkı galibiyetin ve birinci lige yükselmenin mutluluğunu yaşadı.

Deplasmanda Erbaaspor'u 6-0 yenmeyi başaran Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor grupta puanını 74'e yükselterek hem grupta şampiyon oldu hem de uzun yılar sonra 1. Lige yükselme başarısı gösterdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Serik Belediyespor Şampiyon! - Son Dakika

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