Serik Belediyespor'un Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Serik Belediyespor'un Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

Serik Belediyespor\'un Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

03.05.2025 18:47
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'un başarısı, Antalya'nın Serik ilçesinde büyük coşkuyla kutlandı.

Ligin 34. ve son haftasında Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'un deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor'u 6-0 yenerek Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmayı çok sayıda taraftar, Serik Çınaraltı Meydanı'na kurulan dev ekrandan izledi.

Maçın sona ermesinin ardından taraftarlar, şampiyonluğu meşaleler yakarak, davul, zurna ve havai fişek gösterileriyle kutladı. Kutlamalara Çınaraltı Meydanı'ndan geçen araçlar da korna sesleriyle eşlik etti.

Müsabakayı taraftarlarla izleyen ve kutlamalara eşlik eden Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, burada yaptığı konuşmada, takımın şampiyon olmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Teknik heyeti ve futbolcuları da tebrik eden Kumbul, "Serik hak ettiği yerde. Takımımız şu anda 1. Lig'e yükseldi. Bir sonraki hedefimiz Süper Lig. 'Hedefimiz neden Süper Lig olmasın?' dedik. 'Serik en iyisine layıktır.' dedik ve Serik'i en iyi yere getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve her zaman da göstereceğiz." diye konuştu.

Kumbul, takımın deplasmandan dönüşünde Çınaraltı Meydanı'nda ayrı bir kutlama programı düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Serik Belediyespor'un Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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