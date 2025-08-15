Serik Spor, Ümraniyespor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Serik Spor, Ümraniyespor'u 1-0 Yendi

Serik Spor, Ümraniyespor\'u 1-0 Yendi
15.08.2025 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik Spor, Trendyol 1. Lig 2. haftasında Ümraniyespor'u penaltıyla 1-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Serik Spor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

45. dakikada hakem Direnç Tonusluoğlu, Amaral'ın rakip ceza sahası içinde Burak ile girdiği ikili mücadeleyi VAR'da inceledikten sonra penaltı kararı verdi.

45+2. dakikada beyaz noktanın başına geçen Marcos Silva, topu ağlara yolladı. 1-0

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mahmut Gülle, Egemen Savran

Serikspor: İbrahim Demir, Tikhiy, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan, Berkovskii (Sertan Taşgım dk. 89), Marcos, Burak Asan, Kerem Şen (Şahverdi Çetin dk. 80), Amaral (Selim Dilli dk. 83), Sadygov (Aleksandr dk. 46)

Yedekler: İslam Atay, Furkan Çolak, Gökhan Karadeniz, Halim Yükseloğlu, Artem Yuran

Teknik Direktör: Sergei Yuran

Ümraniyespor Cihan Topaloğlu, Burak Öksüz, Tomislav, Mustafa Eser (Hoti dk. 25), Emre Kaplan, Andrej, Atalay Babacan (Serkan Göksu dk. 85), Oğuz Yıldırım (Ali Bülbül dk. 15), Jurgen, Barış Ekincier (Batuhan Çelik dk. 46), Benny

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Yusuf Kocatürk, Bartu Özdemir, Yusuf Şaş

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Gol: Marcos Silva (dk. 45+2 pen.) (Serik Spor)

Sarı kartlar: Bilal Ceylan, Kerem Şen, Silva, Burak Asan, Tikhiy (Serik Spor), Emre Kaplan, Burak Öksüz, A. Djokanovic, J. Bardhi (Ümraniyespor) - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serik Spor, Ümraniyespor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

22:13
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
23:08
Putin’den ’’Ateşkesi kabul edecek misiniz’’ sorusuna yanıt: Duyamadım
Putin'den ''Ateşkesi kabul edecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Duyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 23:54:21. #7.13#
SON DAKİKA: Serik Spor, Ümraniyespor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.