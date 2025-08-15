Serik Spor, Ümraniyespor\'u 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Serik Spor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
45. dakikada hakem Direnç Tonusluoğlu, Amaral'ın rakip ceza sahası içinde Burak ile girdiği ikili mücadeleyi VAR'da inceledikten sonra penaltı kararı verdi.
45+2. dakikada beyaz noktanın başına geçen Marcos Silva, topu ağlara yolladı. 1-0
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mahmut Gülle, Egemen Savran
Serikspor: İbrahim Demir, Tikhiy, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan, Berkovskii (Sertan Taşgım dk. 89), Marcos, Burak Asan, Kerem Şen (Şahverdi Çetin dk. 80), Amaral (Selim Dilli dk. 83), Sadygov (Aleksandr dk. 46)
Yedekler: İslam Atay, Furkan Çolak, Gökhan Karadeniz, Halim Yükseloğlu, Artem Yuran
Teknik Direktör: Sergei Yuran
Ümraniyespor Cihan Topaloğlu, Burak Öksüz, Tomislav, Mustafa Eser (Hoti dk. 25), Emre Kaplan, Andrej, Atalay Babacan (Serkan Göksu dk. 85), Oğuz Yıldırım (Ali Bülbül dk. 15), Jurgen, Barış Ekincier (Batuhan Çelik dk. 46), Benny
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Yusuf Kocatürk, Bartu Özdemir, Yusuf Şaş
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Gol: Marcos Silva (dk. 45+2 pen.) (Serik Spor)
Sarı kartlar: Bilal Ceylan, Kerem Şen, Silva, Burak Asan, Tikhiy (Serik Spor), Emre Kaplan, Burak Öksüz, A. Djokanovic, J. Bardhi (Ümraniyespor) - MUĞLA
