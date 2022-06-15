Serik'te karate kuşak sınavı yapıldı

Serik'te, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde karate kuşak sınavı yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlut Özen, müdürlük bünyesinde milli sporcu, milli hakem ve antrenör Yusuf Murat Çiriş eşliğinde karate çalışmalarının başladığını söyledi.

100. Yıl Spor Salonu'nda sınavın yapıldığını belirten Özen, "İlk kez yapılan Karate Kuşak Terfi· Sınavı, sporcularımız ve veli·leri·nin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Karate branşında kuşaklar olgunlaşma ve mükemmelleşmenin sembolüdür. İlçemizde karate branşı yoğun ilgi· görüyor. Kuşak sınavında başarılı olan sporcularımız temmuzda yapılması planlanan Antalya Karate İl Şampiyonası'nda ilçemizi· temsil edecek." diye konuştu.