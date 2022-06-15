Serik'te karate kuşak sınavı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Serik'te karate kuşak sınavı yapıldı

15.06.2022 15:51
Serik'te karate kuşak sınavı yapıldı

Serik'te, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde karate kuşak sınavı yapıldı.

Serik'te, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde karate kuşak sınavı yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlut Özen, müdürlük bünyesinde milli sporcu, milli hakem ve antrenör Yusuf Murat Çiriş eşliğinde karate çalışmalarının başladığını söyledi.

100. Yıl Spor Salonu'nda sınavın yapıldığını belirten Özen, "İlk kez yapılan Karate Kuşak Terfi· Sınavı, sporcularımız ve veli·leri·nin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Karate branşında kuşaklar olgunlaşma ve mükemmelleşmenin sembolüdür. İlçemizde karate branşı yoğun ilgi· görüyor. Kuşak sınavında başarılı olan sporcularımız temmuzda yapılması planlanan Antalya Karate İl Şampiyonası'nda ilçemizi· temsil edecek." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı açıldı Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı açıldı Çayırova'da çocuklar bu şenlikte eğlenceye doydu Çayırova'da çocuklar bu şenlikte eğlenceye doydu
Kaynak: AA

Hisarcık, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serik'te karate kuşak sınavı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 18:52:31. #1.11#
SON DAKİKA: Serik'te karate kuşak sınavı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement