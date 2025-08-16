Serikspor, Ümraniyespor\'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Serikspor'un teknik direktörü Sergey Yuran, takımıyla gurur duyduğunu belirtti.

Yuran, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılarında çok iyi bir takımın olduğunu söyledi.

Maçın zor olacağını bildiklerini ifade eden Yuran, "Maç öncesinde doğru bir plan kurduk. Taraftarları tebrik etmek isterdim. İç saha maçımızı oynadık ama taraftarlarla oynamak istiyoruz. Rakibin çok hızlı ve tehlikeli geçişleri vardı. İlk hafta oynadığı maçta bunlar belliydi ve ortaya çıktı. Oyuncular da çok yetenekli ve güçlüydü. Takımımla çok gurur duyuyorum. Bugün her istediğimi sahada gördüm. Bu yüzden onları tebrik ediyorum." dedi.

Takımdaki Türk oyuncuları da değerlendiren Yuran, oyuncuların sahada yüzde yüz çaba gösterdiğini, yabancı oyuncularla da gurur duyduğunu ifade etti.

Ümraniyespor cephesi

Eminevim Ümraniyespor Atletik Performans Antrenörü Selçuk Mingan, maçın başında hiç beklemedikleri iki sakatlık yaşadıklarını anlattı.

Müsabakada oyunun çok fazla durduğunu anlatan Mingan, şöyle konuştu:

"Rakip takım çok fazla yere yattı, çok fazla oyunu durdurdu. Müsabaka ne kadar oynandı bilmiyorum ama belki ligin en düşük seviyelerinde oynanan bir maç oldu. Buna da biraz hakem müsaade etti. Kenardan çok fazla uyarmamıza rağmen, oyun oynansın, oyun oynanmasını istiyoruz. Yere yatan oyuncu kalkmıyor. Biz zaten transfer yasağı olan bir takımız. Biz oyun oynanmasını istiyoruz. İki sakatımız olmasına rağmen hala oyunun oynanması yönünde uğraşıyoruz. Ama hakem bize bu konuda yardımcı olmuyor. Oyuncularımızı çekiyorlar. Oyuncularımız yere düşmüyor. Oyuncu sarı kart görmüyor. Düşmediği için, oyuna devam ettiği için dönüyoruz diyoruz ki 'hocam sarı kart vermeyecek misiniz?' Yok diyor. Üç defa çekilen bir oyuncu. Yere yatan oyuncuları var. Hakem sedye istiyor. Sedye geliyor, oyuncu sedyeye girmem diyor. Sağlık ekibi gelsin diyor. Hakem de bekliyor. Yani inanılır gibi değil gerçekten. Bizim açımızdan kötü bir maç oldu. Biz bugün mağlubiyet beklemiyorduk. Tek isabetli şutları var o da penaltı. Penaltının da nasıl penaltı olduğuna biz hala anlam veremiyoruz."