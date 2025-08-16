Serikspor, Ümraniyespor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Serikspor, Ümraniyespor'u 1-0 Mağlup Etti

Serikspor, Ümraniyespor\'u 1-0 Mağlup Etti
16.08.2025 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serikspor'un teknik direktörü Yuran, galibiyetle gurur duyduğunu ifade etti; Ümraniyespor ise şikayetçi.

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Serikspor'un teknik direktörü Sergey Yuran, takımıyla gurur duyduğunu belirtti.

Yuran, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılarında çok iyi bir takımın olduğunu söyledi.

Maçın zor olacağını bildiklerini ifade eden Yuran, "Maç öncesinde doğru bir plan kurduk. Taraftarları tebrik etmek isterdim. İç saha maçımızı oynadık ama taraftarlarla oynamak istiyoruz. Rakibin çok hızlı ve tehlikeli geçişleri vardı. İlk hafta oynadığı maçta bunlar belliydi ve ortaya çıktı. Oyuncular da çok yetenekli ve güçlüydü. Takımımla çok gurur duyuyorum. Bugün her istediğimi sahada gördüm. Bu yüzden onları tebrik ediyorum." dedi.

Takımdaki Türk oyuncuları da değerlendiren Yuran, oyuncuların sahada yüzde yüz çaba gösterdiğini, yabancı oyuncularla da gurur duyduğunu ifade etti.

Ümraniyespor cephesi

Eminevim Ümraniyespor Atletik Performans Antrenörü Selçuk Mingan, maçın başında hiç beklemedikleri iki sakatlık yaşadıklarını anlattı.

Müsabakada oyunun çok fazla durduğunu anlatan Mingan, şöyle konuştu:

"Rakip takım çok fazla yere yattı, çok fazla oyunu durdurdu. Müsabaka ne kadar oynandı bilmiyorum ama belki ligin en düşük seviyelerinde oynanan bir maç oldu. Buna da biraz hakem müsaade etti. Kenardan çok fazla uyarmamıza rağmen, oyun oynansın, oyun oynanmasını istiyoruz. Yere yatan oyuncu kalkmıyor. Biz zaten transfer yasağı olan bir takımız. Biz oyun oynanmasını istiyoruz. İki sakatımız olmasına rağmen hala oyunun oynanması yönünde uğraşıyoruz. Ama hakem bize bu konuda yardımcı olmuyor. Oyuncularımızı çekiyorlar. Oyuncularımız yere düşmüyor. Oyuncu sarı kart görmüyor. Düşmediği için, oyuna devam ettiği için dönüyoruz diyoruz ki 'hocam sarı kart vermeyecek misiniz?' Yok diyor. Üç defa çekilen bir oyuncu. Yere yatan oyuncuları var. Hakem sedye istiyor. Sedye geliyor, oyuncu sedyeye girmem diyor. Sağlık ekibi gelsin diyor. Hakem de bekliyor. Yani inanılır gibi değil gerçekten. Bizim açımızdan kötü bir maç oldu. Biz bugün mağlubiyet beklemiyorduk. Tek isabetli şutları var o da penaltı. Penaltının da nasıl penaltı olduğuna biz hala anlam veremiyoruz."

Kaynak: AA

Trendyol, Son Dakika

Son Dakika Spor Serikspor, Ümraniyespor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

22:13
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
23:08
Putin’den ’’Ateşkesi kabul edecek misiniz’’ sorusuna yanıt: Duyamadım
Putin'den ''Ateşkesi kabul edecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Duyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 00:45:19. #7.12#
SON DAKİKA: Serikspor, Ümraniyespor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.