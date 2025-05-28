Serkan Asan'ın Sözleşmesi Feshedildi

Trabzonspor, futbolcu Serkan Asan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 1 Haziran 2023 başlangıç ve 31 Mayıs 2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi.