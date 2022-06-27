Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Ümraniyespor'da transferler sürüyor. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Alanyaspor takımında forma giyen tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı'yı kadrosuna kattı. Kulüpten sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoş geldin Serkan. Kulübümüz, Alanyaspor takımında forma giyen, 37 yaşındaki file bekçisi Serkan Kırıntılı'yı 1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Serkan'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Serkan Kırıntılı, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Serkan Kırıntılı, Ümraniyespor'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.