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Serkan Özbalta: Çorum FK hedefine sağlam adımlarla ilerliyor - Son Dakika
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Serkan Özbalta: Çorum FK hedefine sağlam adımlarla ilerliyor

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Göztepe maçının ardından, 'Çorum FK hedefine sağlam adımlarla ilerliyor' dedi. Özbalta, takımın şampiyonluk hedefine adım adım ilerlemesi gerektiğini belirtti. Maçta Göztepe'ye üstün olduklarını söyleyen Özbalta, takımın yenilmezlik serisinin devam ettiğini ve taraftarların desteğini hissettiğini ifade etti. Özbalta, takımın itidal ve sabırla ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Serkan Özbalta: Çorum FK hedefine sağlam adımlarla ilerliyor
27.01.2024 - 20:30,
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- Serkan Özbalta: "Çorum FK hedefine sağlam adımlarla ilerliyor"

ÇORUM - Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Göztepe maçının ardından, "Çorum FK hedefine sağlam adımlarla ilerliyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Çorum FK, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Serkan Özbalta, şampiyonluğu hedefleyen, adım adım yukarıya gitmeyi hedefleyen Çorum FK'nın, uzun yıllar sonra çıktığı ligde sağlam adımlarla gidip tutunması gerektiğini söyledi.

Oyun anlamında Göztepe takımından üstün olduklarını dile getiren Özbalta, "Rakibimizden daha etkili işler yaptığımızı söyleyebilirim. Maç her şeyiyle beni mutlu etti. Gönül isterdi ki kazanmak. Yolumuza bu anlamda devam etmek. Ama 8 haftadır yenilmezlik serimiz devam ediyor. Çok şükür, inşallah değişmez. Kaybetmeme alışkanlığı devam ediyor. Taraftarımız çok iyiydi. Tribünde olan, sahada olan, ekran başında olan, gelemeyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiğim günden bugüne kadar seyircinin tam manasıyla desteğini hissettiğimiz bir maç oldu. İç sahadaki tüm maçlara seyircilerimizin bu şekilde gelmesini istiyoruz. Galibiyetle ayrılmadığımız için içimde bir burukluk var" diye konuştu.

Çorum FK'nın hedefine sağlam adımlarla ilerlediğini anlatan Özbalta, "Önümüzde daha güzel günlerin olacağına inanıyorum. Herkesin itidalli olmak durumundayız. İtidal anlayışı sahaya çıktığımızda rakipten çekinen, bir puan yeter anlayışı değil tabii ki. İstekli ama rakip takımda üzerimize geldiğinde de günümüz futbolunda savunmayı da iyi yapabilmek ve hücumu da iyi yapabilmek. İtidalli olmak bugün takımın gösterdiği refleks ve reaksiyon demek. Biz bunu göstermeye devam edeceğiz. Ayaklarımızın yere basması lazım. Mayıs ayı geldiğinde nerede olduğumuzu sabırla bekleyip gözlemlemek lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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