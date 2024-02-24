- Serkan Özbalta: "Hiçbir şey bitmedi itidalli olmamız lazım"
ÇORUM - Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Hiçbir şey bitmedi. İtidalli olmamız lazım" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Çorum FK, sahasında Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Serkan Özbalta, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "9 hafta yenilmeyen bir takım sonra iki oyun sonunda kaybettiğimiz maçlar arkasından kazanmamız gereken bir maça çıktık. Çorum FK'nın bu ligde ilk yılı. Kalıcı olması lazım. Ama her haftada üst sıralardan kopmama adına da bir hedef belirledik. Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda kazanacağımız her maçın bizi nereye götüreceğini peyderpey bizlerde görmek istedik. Hem hayal satmamak adına peşinen de bir şeyleri kabul etmeme adına kazanılması gereken bir müsabakaydı. Orta hattan biraz daha yukarı çıkıp yarınki maçlara baktığımızda play-off hattında kalabileceğimiz bir müsabakaydı. Bu maç rakip içinde önemliydi. Çünkü rakip takımın ikinciyle puan farkı daha düşük olduğu için belki kazanabilecekleri bu maçtan sonra gizli bir hedefleri de vardı" diye konuştu.
Bodrumspor'un kolay gol yemeyen bir takım olduğunu dile getiren Özbalta, "Mücadele gücü yüksek bir takım. Teknik ve taktik anlamda değerlendirdiğimizde adam adama oynayan bir takım. Fiziksel olarak da güçlü bir rakip. Gol atıp rakibin önüne geçtiklerinde daha dirençli bir takım. Bu anlamda tehlikeli bir takım. Bizim bu durumdan çıkabilmemizin yolu oyunu iki yönlü oynayabilmemizdi. Bununla alakalı alıştık. Geldiğimizden beri felsefemiz, oyunlarımız bunun üzerine. İşler çok iyi gidiyordu. Sadece duran bir topta talihsizlik oldu. İkinci yarı inanılmaz gitgelli bir müsabaka oldu. Kazandığımız bir penaltı. Atılan ikinci bir gol. Hiçbir şey bitmedi. İtidalli olmamız lazım. Her hafta bir maç oynayacağız. Maçlar sonunda bakalım nerede olacağız. Kazandıkça insanlar mutlu oluyor" ifadelerini kullandı.
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