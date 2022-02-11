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Serkan Özbalta: "İki takımı da tebrik ediyorum" - Son Dakika

Serkan Özbalta: "İki takımı da tebrik ediyorum"

11.02.2022 23:01

- Serkan Özbalta: "İki takımı da tebrik ediyorum" Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Çaykur Rizespor maçının ardından, kazanamadıklarını ancak iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

- Serkan Özbalta: "İki takımı da tebrik ediyorum"

İZMİR - Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Çaykur Rizespor maçının ardından, kazanamadıklarını ancak iyi bir oyun sergilediklerini söyledi. Özbalta, "Skor bazen mutlu etmez ama iki haftada alınan bir 4 puan var, gol yemedik. Bu da takıma ekstra bir güven verir" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Altay, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, açıklamalarda bulundu.

Özbalta, "Geçen hafta aldığımız galibiyetten sonra bu maçın önemi daha da arttı. Oynadığımız rakibimiz de direkt rakiplerimizden bir tanesiydi. Maçın öncesinde bu bilinçteydik. Bu hafta 15. günümüzü doldurduk. Biraz zamanla yarışıyoruz. Bir şeyleri sahada yansıtabilme adına oyuncularımdan çok ciddi fedakarlık alıyorum. Bulundukları konumdan daha huzurlu bir ortama çıkmak için bizim söylediklerimizi can kulağıyla dinleyip sahada da özveriyle yapmaya çalışıyorlar. Bugün 15 günlük zamanda gösterdikleri çabanın meyvesini oyun olarak aldıklarına inanıyorum. Skor bazen sizi mutlu etmez ama iki haftada alınan bir 4 puan var, gol yemedik. Bu da takıma ekstra bir güven verir. İki takımı da tebrik ediyorum. Bu maçlar zor maçlardır. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarımız da çok coşkuluydular, onlara çok teşekkür ediyorum. Altay takımına yakışır bir taraftar olduklarını ve aramızdaki bağı görmenin mutluluğunu yaşıyorum şu anda. Gelecek hafta sonu da Beşiktaş müsabakası var. Oraya sağlıklı ve sağlık bir şekilde gidip iyi oyunla 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.

Özbalta, Pinares ve Rayan'ın maç kadrosunda olmamasının sorulması üzerine şöyle yanıt verdi: "Pinares'in kampta kasık bölgesinde bir sakatlığı vardı. Antrenmanda da sakatlığı nüksetti ancak durumu kötü değil. Bu maç için onu kaybetmeyi göze alamadık, o da anlayış gösterdi. Pazartesi günkü ilk antrenmanda takımla beraber çalışmalara başlayacak. Rayan da eşinin sağlık sorunları sebebiyle bizden izin istedi."

Serkan Özbalta: İki takımı da tebrik ediyorum
Serkan Özbalta: İki takımı da tebrik ediyorum
Serkan Özbalta: İki takımı da tebrik ediyorum

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Serkan Özbalta: 'İki takımı da tebrik ediyorum' - Son Dakika Spor


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