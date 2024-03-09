Spor

- Serkan Özbalta: "Milli araya galibiyetle girmek istiyoruz"

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta:

"Play-off hattının güçlü adayıyız"

İSTANBUL - Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Eyüpspor maçında iyi bir savunma örneği gösterdiklerini ve Manisa FK maçını da kazanarak milli araya galibiyetle girmek istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Zorlu bir deplasman. Hem oyuncu kalitesiyle hem çalışılmış hem organize hem de hoca takımı halin gelmiş Eyüpspor. Ligi domine eden bir Eyüpspor. Uzun bir aralık, 3. sıradaki takımla makas açılmış, geçen hafta 10 kişi ile kazanabilen bir Eyüpspor. Biz burada kazanmak istiyorduk. Oyunu biraz daha domine etmeyi tam istediklerimizi yapabildik mi? Hayır. Maçın geneline baktığınızda Avrupa'da da dünyada da bu oyun iki yönlü oynanıyor. Hücumu oynarken, set hücumu benimseyen bir tarzı olan takımız. Bugüne kadar bunu gerçekleştirdik. Savunma anlamında çok fazla pozisyon vermedik. 1-2 tane dışında net pozisyon görmedim. İyi bir savunma örneği gösterdik" şeklinde konuştu.

Galibiyeti Çorum taraftarına armağan eden Özbalta, "Cumartesi günü bir müsabakamız daha var. Manisa'nın Ümraniyespor ile maçı var. Onların durumuna göre çok riskli bir maç, yarınki müsabakadan sonra o maçı kazanıp milli araya girmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz onlara yönlendirip bir şeyler paylaşmışız, mental ve taktik anlamda beni son derece memnun ettiler. Hem onlara hem de Çorum taraftarına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Takımın forvet oyuncusu Thomas Verheydt ile ilgili gelen soruya Özbalta, "7-8 dakika önce Thomas'ı alabilir miyim diye düşündüm. Bir bel sakatlığı yaşadı, ülkesine gitti geldi. Thomas'ın ilerleyen maçlar için ritim tutabilmesi açısından devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz" yanıtını verdi.

"Play-off hattının güçlü adayıyız"

"Bizim galibiyetimizle ortalık karıştı. Bandırma - Bodrum berabere kalındığında bu size avantaj sağlıyor. Yarın Kocaelispor müsabakası var, iş kızıştı. Belki de en büyük enstrüman sakin kalmak olacak sahada. Kulübün 56 yıl sonra çıktığı bir lig. İki yıl önce Kocaelispor çıktı hemen düştü o durumu yaşamamak adına sağlam adımlarla bu noktaya geldik. Play-off hattındayız, oranın güçlü adayıyız. Haftaya kazanıp daha da sağlamlaştırmalıyız. Belki durumu averajlar belirleyecek. 7'nin içinde olmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.