Serkan Özbalta: "Milli araya galibiyetle girmek istiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Serkan Özbalta: "Milli araya galibiyetle girmek istiyoruz"

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Eyüpspor maçında iyi bir savunma örneği gösterdiklerini ve Manisa FK maçını da kazanarak milli araya galibiyetle girmek istediklerini söyledi. Özbalta ayrıca takımın play-off hattının güçlü adayı olduğunu belirtti.

09.03.2024 23:22  Güncelleme: 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Serkan Özbalta: "Milli araya galibiyetle girmek istiyoruz"

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta:

"Play-off hattının güçlü adayıyız"

İSTANBUL - Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Eyüpspor maçında iyi bir savunma örneği gösterdiklerini ve Manisa FK maçını da kazanarak milli araya galibiyetle girmek istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Zorlu bir deplasman. Hem oyuncu kalitesiyle hem çalışılmış hem organize hem de hoca takımı halin gelmiş Eyüpspor. Ligi domine eden bir Eyüpspor. Uzun bir aralık, 3. sıradaki takımla makas açılmış, geçen hafta 10 kişi ile kazanabilen bir Eyüpspor. Biz burada kazanmak istiyorduk. Oyunu biraz daha domine etmeyi tam istediklerimizi yapabildik mi? Hayır. Maçın geneline baktığınızda Avrupa'da da dünyada da bu oyun iki yönlü oynanıyor. Hücumu oynarken, set hücumu benimseyen bir tarzı olan takımız. Bugüne kadar bunu gerçekleştirdik. Savunma anlamında çok fazla pozisyon vermedik. 1-2 tane dışında net pozisyon görmedim. İyi bir savunma örneği gösterdik" şeklinde konuştu.

Galibiyeti Çorum taraftarına armağan eden Özbalta, "Cumartesi günü bir müsabakamız daha var. Manisa'nın Ümraniyespor ile maçı var. Onların durumuna göre çok riskli bir maç, yarınki müsabakadan sonra o maçı kazanıp milli araya girmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz onlara yönlendirip bir şeyler paylaşmışız, mental ve taktik anlamda beni son derece memnun ettiler. Hem onlara hem de Çorum taraftarına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Takımın forvet oyuncusu Thomas Verheydt ile ilgili gelen soruya Özbalta, "7-8 dakika önce Thomas'ı alabilir miyim diye düşündüm. Bir bel sakatlığı yaşadı, ülkesine gitti geldi. Thomas'ın ilerleyen maçlar için ritim tutabilmesi açısından devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz" yanıtını verdi.

"Play-off hattının güçlü adayıyız"

"Bizim galibiyetimizle ortalık karıştı. Bandırma - Bodrum berabere kalındığında bu size avantaj sağlıyor. Yarın Kocaelispor müsabakası var, iş kızıştı. Belki de en büyük enstrüman sakin kalmak olacak sahada. Kulübün 56 yıl sonra çıktığı bir lig. İki yıl önce Kocaelispor çıktı hemen düştü o durumu yaşamamak adına sağlam adımlarla bu noktaya geldik. Play-off hattındayız, oranın güçlü adayıyız. Haftaya kazanıp daha da sağlamlaştırmalıyız. Belki durumu averajlar belirleyecek. 7'nin içinde olmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Eyüpspor, Manisa, Çorum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Serkan Özbalta: 'Milli araya galibiyetle girmek istiyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:38 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya Suriyeliler mi girdi içeri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?
21:48 Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti
21:23 LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor? Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu
19:50 Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
21:45 Şota Arveladze, Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğünden ayrıldı Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünden ayrıldı
20:15 GKRY’deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı GKRY'deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı
19:33 Yapay zeka kullanarak çıplak fotoğraflar üreten öğrenciler okuldan atıldı Yapay zeka kullanarak çıplak fotoğraflar üreten öğrenciler okuldan atıldı
19:21 Kent lokantaları polemiği Murat Kurum “Ben olsam utanırım“ dedi, İmamoğlu “Allah akıl versin“ diyerek yanıt verdi Kent lokantaları polemiği! Murat Kurum "Ben olsam utanırım" dedi, İmamoğlu "Allah akıl versin" diyerek yanıt verdi
19:19 Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama
18:52 Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti
18:43 Muğla’da CHP’li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik Muğla'da CHP'li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik
18:01 Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı
16:35 MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı
16:17 Murat Kurum, İmamoğlu’nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı Murat Kurum, İmamoğlu'nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 23:32:55. #1.13#
SON DAKİKA: Serkan Özbalta: "Milli araya galibiyetle girmek istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement