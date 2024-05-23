Serkan Yıldırım, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı

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Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Serkan Yıldırım, erkekler 400 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kobe'de devam eden Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda rekortmen sporcumuz Serkan Yıldırım, 400 metre finalinde 47.47 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı" denildi. - İSTANBUL