Serkan Yıldırım, Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Serkan Yıldırım, Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Japonya Kobe'de düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda milli atlet Serkan Yıldırım, 100 metre erkeklerde dünya şampiyonu oldu. Yıldırım, 10.53'lük derecesiyle rekor kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Para Atletizm Milli Takımı 6 sporcu ile şampiyonaya katılıyor.

18.05.2024 12:51
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Japonya Kobe'de düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda milli atlet Serkan Yıldırım 100 metre erkeklerde dünya şampiyonu oldu.

Japonya'nın Kobe şehrinde yapılan Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Şampiyonası'nda milli atlet Serkan Yıldırım, piste çıktı. Yıldırım, 100 metreyi 10.53'lük derecesiyle tamamlayarak rekor kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

17 Mayıs'ta başlayan ve 25 Mayıs'ta sona erecek olan IPC Dünya Şampiyonası'na Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Para Atletizm Milli Takımı 6 sporcu ile katılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Serkan Yıldırım, Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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