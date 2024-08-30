Serkan Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışma hakkını kazandı - Son Dakika
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Spor

Serkan Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışma hakkını kazandı

Dünya Para Atletizm Federasyonu'nun (WPA) sınıflandırma durumunu incelemeye alması kararına itiraz eden Serkan Yıldırım, hukuk mücadelesini kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışma hakkını elde etti. Yıldırım, erkekler 100 ve 400 metre T12 kategorisinde dünya şampiyonu olarak biliniyor. Mahkemenin verdiği kararın emsal teşkil edeceği belirtiliyor.

30.08.2024 11:50
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Dünya Para Atletizm Federasyonunun (WPA) sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına Alman mahkemesinde itiraz eden milli paralimpik sporcu Serkan Yıldırım, hukuk mücadelesini kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın yarışma listesine girdi.

Para atletizmde erkekler 100 ve 400 metre T12 kategorisinde dünya şampiyonluğu bulunan Serkan Yıldırım hakkında haziran ayından bu yana süren sınıflandırma problemi çözüldü.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden (TMPK) yapılan açıklamada, "Haziran ayında Uluslararası Paralimpik Komitesine (IPC) bağlı WPA'nın başlattığı süreçle sporcumuzun onaylanmış sınıflandırması, sebebini bilmediğimiz gerekçelerle tekrar incelemeye alınarak sınıflandırma durumunun 'inceleniyor' olarak değiştirilmesiyle Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışamayacağı bilgisi verilmişti. IPC ve WPA'daki yetkili tüm mercilere TMPK olarak itirazımızı yapıp başvurularda bulunsak da girişimlerimiz sonuçsuz kalınca Almanya yasalarına tabi olan IPC'ye karşı Alman mahkemesinde avukatlarımız aracılığıyla dava açtık. 29 Ağustos 2024 TSİ 20.38'de mahkeme kararıyla haklılığımız ispatlandı ve sporcumuz Serkan Yıldırım'ın Paris 2024'te yarıştırılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Mahkemenin Serkan lehine verdiği kararın emsal teşkil edeceği belirtilen açıklamada "Serkan Yıldırım'ın mahkemedeki zaferini madalya hatta madalyalarla taçlandırdığı bir Paralimpik Oyunlar olmasını temenni ederiz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Serkan Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışma hakkını kazandı - Son Dakika

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