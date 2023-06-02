Servet kazanacak! Ebrar Karakurt yeni takımına resmen imza attı - Son Dakika
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Servet kazanacak! Ebrar Karakurt yeni takımına resmen imza attı

02.06.2023 15:55

Sezonu İtalyan ekibi Novara'da tamamlayan Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu. Rus takımına imza attığını sosyal medya hesabından duyuran milli voleybolcunun yıllık 800 bin dolar kazanacağı konuşuluyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un İtalya macerası sona erdi. Karakurt'un yeni adresi Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad oldu.

"YENİ BİR BÖLÜM BAŞLIYOR"

Ebrar Karakurt sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Rus takımı Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olduğunu açıkladı. Milli voleybolcu paylaşımında, "Yeni bir bölüm başlıyor." ifadelerini kullandı.

YILLIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATIYOR

Milli voleybolcunun Rus ekibinden yıllık 800 bin dolar alacağı ifade ediliyor. Ebrar Karakurt, İtalya'da sezonun en değerli oyuncusu seçilmişti.

Servet kazanacak! Ebrar Karakurt yeni takımına resmen imza attı
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Ebrar Karakurt, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Servet kazanacak! Ebrar Karakurt yeni takımına resmen imza attı - Son Dakika


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