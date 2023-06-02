A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un İtalya macerası sona erdi. Karakurt'un yeni adresi Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad oldu.
Ebrar Karakurt sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Rus takımı Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olduğunu açıkladı. Milli voleybolcu paylaşımında, "Yeni bir bölüm başlıyor." ifadelerini kullandı.
Milli voleybolcunun Rus ekibinden yıllık 800 bin dolar alacağı ifade ediliyor. Ebrar Karakurt, İtalya'da sezonun en değerli oyuncusu seçilmişti.
Son Dakika › Spor › Servet kazanacak! Ebrar Karakurt yeni takımına resmen imza attı - Son Dakika