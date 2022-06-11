Sesi Görenler Futbol Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika
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Sesi Görenler Futbol Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu

11.06.2022 14:46
Sesi Görenler Futbol Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, Sesi Görenler Futbol Milli Takımı'nın İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı ilk sırada bitireceğine inandığını söyledi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, Sesi Görenler Futbol Milli Takımı'nın İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı ilk sırada bitireceğine inandığını söyledi.

Ayhan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçımızda Çekya'yı 9-0 yendik. A Grubu'ndaki ilk maçımızı kazandık. İyi bir başlangıç yaptık. Yarın Fransa, 13 Haziran'da Yunanistan, 14 Haziran'da da ev sahibi İtalya ile karşılaşacağız. Tüm maçları kazanıp, Avrupa'dan ülkemize şampiyon olarak dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayhan Yıldırım, 17 Haziran tarihine kadar sürecek olan organizasyonda şampiyon olmaları durumunda, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na gitmeye de hak kazanacaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Ayhan Yıldırım, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sesi Görenler Futbol Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika

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