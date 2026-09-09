Sevdası için 3 bin km yol giden o taraftara unutamayacağı ödül - Son Dakika
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Sevdası için 3 bin km yol giden o taraftara unutamayacağı ödül

Sevdası için 3 bin km yol giden o taraftara unutamayacağı ödül
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TFF 1. Lig ekibi Bodrum FK, maç için Mardin’e giden taraftarına ömür boyu kombine hediye edildiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekibi Bodrum FK, geride bıraktığımız hafta sonunda oynanan maç için Mardin’e tek başına giden taraftarına unutulmayacak bir jest yaptı.

ÖMÜR BOYU KOMBİNE HEDİYE EDİLDİ

Bodrum FK'nın Mardin 1969 Spor'a 1-0 mağlup olduğu maça kulübün eski müdürü ve taraftar grubu Asi Tayfa üyesi Birol Ahi, tek başına gitti. Yeşil-beyazlı bayrağı deplasmanda dalgalandıran Ahi'ye Bodrum FK tarafından ömür boyu kombine verildi.

Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vefa, İstanbul'da sadece bir semt adı değildir; sadakatin, sahip çıkmanın ve geçmişe duyulan saygının adıdır. Deplasmanda karşılaştığımız Mardin 1969 Spor müsabakası için yaklaşık 3 bin kilometrelik yolu kat ederek bayrağımızı deplasman tribününde açan Asi Tayfa üyesi değerli taraftarımıza, Kulüp Başkanımız Taner Ankara'nın kararıyla ömür boyu kombine hediye edilmiştir.

Maçın ardından kulüp yetkililerimiz tarafından aranarak kendisine teşekkür edilmiş ve otelimizde misafir edilmek üzere davette bulunulmuştur. Değerli taraftarımız, teşekkürlerini ileterek dönüş yolculuğunu otobüsle gerçekleştireceğini belirtmiştir. Takımımızı deplasmanda yalnız bırakmayan, armasına ve renklerine kilometrelerce yol boyunca sahip çıkan değerli taraftarımıza kulübümüz adına sonsuz teşekkür ederiz."

Sevdası için 3 bin km yol giden o taraftara unutamayacağı ödül

''BENİ ONURLANDIRDILAR''

Birol Ahi ise, "Kulübe çok teşekkür ederim, sağ olsunlar beni onurlandırdılar. Ben ayrıca misafirperverlikleri ve cana yakınlıkları için Mardin halkına çok teşekkür ederim" dedi.

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Son Dakika Spor Sevdası için 3 bin km yol giden o taraftara unutamayacağı ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halit Orak Halit Orak:
    Atma Ziya. Türkiye 0 0 Yanıtla
  • ismail Güngör ismail Güngör:
    bodrum daha gol atamamış şimdiye kadar yanılmıyorsam 0 0 Yanıtla
  • ahmet onder yekcan ahmet onder yekcan:
    Helal olsun herkese 0 0 Yanıtla
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