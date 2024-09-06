Milli para yüzücümüz Sevilay Öztürk, kadınlar S5 50m kelebek finalinde 43.70 saniyelik derecesiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 3. olarak bronz madalya kazandı. Bu önemli başarı, Sevilay'ın uluslararası arenasındaki yeteneklerini bir kez daha kanıtladı ve Türkiye'yi gururlandırdı. Yüzme sporunda elde edilen bu başarı, engelli sporcuların azmi ve disiplini adına önemli bir örnek teşkil ediyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
7.09.2024 06:18:10. #1.11#
SON DAKİKA: Sevilay Öztürk Paralimpik Oyunlar'da 3. oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?