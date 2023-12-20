 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sevilla, Granada'yı 3-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Sevilla, Granada'yı 3-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı

Sevilla, La Liga'da 10 maç aradan sonra deplasmanda Granada'yı 3-0 yenerek galibiyet aldı. Sevilla, ligde 13. sırada bulunuyor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında elendi.

Sevilla, Granada\'yı 3-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı
20.12.2023 - 09:53,
Abone Ol

Sevilla deplasmanda karşılaştığı Granada'yı 3-0 mağlup ederken, La Liga'da 10 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Sevilla, La Liga'nın 17. haftasında deplasmanda Granada'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Sevilla, 10 maç aradan sonra ligde galip gelmeyi başardı. İyi bir sezon geçirmeyen Sevilla, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 16 puanla 13. sırada bulunuyor. Grada maçı öncesinde ligdeki son galibiyeti 5-1'lik skorla evinde Almeria karşısında alan İspanyol ekibi sırayla; Barcelona, Real Sociedad, Mallorca ve Getafe'ye mağlup olurken, Rayo Vallecano, Real Madrid, Cadiz, Celta Vigo, Real Betis ve Villarreal ile de beraber kaldı.

Sevilla, B Grubu'nda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece 2 puan toplarken, Lens'in ardından son sırada kaldı ve Avrupa kupalarına grup aşamasında veda etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sevilla FC, La Liga, Granada, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sevilla, Granada'yı 3-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı - Son Dakika


08:56
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:31
63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25
Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03
4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45
İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
00:44
Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33
Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25
Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi

Son Dakika
08:56 ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:31 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25 Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45 İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25 Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi
00:13 BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi
00:09 Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 09:54:35. #1.11#
SON DAKİKA: Sevilla, Granada'yı 3-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement