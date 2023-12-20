Sevilla, Granada\'yı 3-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı

Sevilla deplasmanda karşılaştığı Granada'yı 3-0 mağlup ederken, La Liga'da 10 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Sevilla, La Liga'nın 17. haftasında deplasmanda Granada'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Sevilla, 10 maç aradan sonra ligde galip gelmeyi başardı. İyi bir sezon geçirmeyen Sevilla, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 16 puanla 13. sırada bulunuyor. Grada maçı öncesinde ligdeki son galibiyeti 5-1'lik skorla evinde Almeria karşısında alan İspanyol ekibi sırayla; Barcelona, Real Sociedad, Mallorca ve Getafe'ye mağlup olurken, Rayo Vallecano, Real Madrid, Cadiz, Celta Vigo, Real Betis ve Villarreal ile de beraber kaldı.

Sevilla, B Grubu'nda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece 2 puan toplarken, Lens'in ardından son sırada kaldı ve Avrupa kupalarına grup aşamasında veda etti. - İSTANBUL