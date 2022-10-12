Marcao, Sevilla'nın Dortmun'la oynadığı mücadeledeki performansıyla büyük beğeni topladı - Son Dakika
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Marcao, Sevilla'nın Dortmun'la oynadığı mücadeledeki performansıyla büyük beğeni topladı

12.10.2022 12:27
Marcao, Sevilla'nın Dortmun'la oynadığı mücadeledeki performansıyla büyük beğeni topladı

İspanyol ekibi Sevilla'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao, yeni takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Borussia Dortmund karşısında çıktı. Brezilyalı stoper, maç boyu gösterdiği performansla İspanyol taraftarların büyük beğenisini topladı.

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Sevilla ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya Marcao'nun savunmadaki çılgın performansı damga vurdu.

SAMPAOLI İLE SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Sevilla'da Julen Lopetegui'nin takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Jorge Sampaoli, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalan Marcao'ya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Borussia Dortmund maçında formayı verdi. 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelede Brezilyalı stoper ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı.

Dünya, Marcao'yu konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde yaptığıyla Galatasaray taraftarını kahretti

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sadece İspanyol taraftarlar değil, birçok futbolsever sosyal medyada Marcao hakkında övgü dolu yorumlar yaptı. Galatasaraylılar ise Brezilyalı savunmacının performansı karşısında kahrolurken, yıldız stoper kaybettikleri için duydukları üzüntüyü bir kez daha dile getirdi.

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Borussia Dortmund, Galatasaray, Marcao, Spor, Son Dakika

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