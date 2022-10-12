Marcao, Sevilla'nın Dortmun'la oynadığı mücadeledeki performansıyla büyük beğeni topladı

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Sevilla ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya Marcao'nun savunmadaki çılgın performansı damga vurdu.

SAMPAOLI İLE SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Sevilla'da Julen Lopetegui'nin takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Jorge Sampaoli, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalan Marcao'ya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Borussia Dortmund maçında formayı verdi. 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelede Brezilyalı stoper ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sadece İspanyol taraftarlar değil, birçok futbolsever sosyal medyada Marcao hakkında övgü dolu yorumlar yaptı. Galatasaraylılar ise Brezilyalı savunmacının performansı karşısında kahrolurken, yıldız stoper kaybettikleri için duydukları üzüntüyü bir kez daha dile getirdi.