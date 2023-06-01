UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Sevilla, Galatasaray'a Marcao için 1 milyon euro bonus ödeyecek

Sevilla, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Roma'yı yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. İspanyol ekibinin bu zaferi sonrası Marco'nun sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi.
Sevila, UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığı için Galatasaray'a Marcao transferinden dolayı 1 milyon euro bonus ödemesi yapacak. İspanyol ekibi, sezon başında Brezilyalı savunmacıyı sarı-kırmızılılardan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı.
Bu sezon sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Marcao, Sevilla ile bu sezon 5 lig, 3 Avrupa Ligi, 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Brezilyalı savunmacı, Roma ile oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde 120+7. dakikada oyuna dahil oldu.
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