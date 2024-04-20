Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında dereceye giren okullara ödülleri verildi

Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında dereceye giren okullara ödülleri düzenlenen tören ile verildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Seydikemer İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvası, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Turnuvada, Karaköy Ortaokulu şampiyonluğu elde ederken, Atatürk Ortaokulu ikinci, Alaçat Şehit Er Adem Şimşek Ortaokulu ise üçüncü oldu.
Turnuva sonunda konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Ercan; "Bu turnuva, gençlerimizin sporla iç içe olmalarını sağlamanın yanı sıra onların sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Sporcu nesiller yetiştiren öğretmenlerimize ve azimli öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.
Turnuvanın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmesi ile bayramın coşkusunu ve önemini vurguladığı ifade edilirken, genç yeteneklerin sergilediği performans ise takdir topladı. - MUĞLA
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın hedefinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirtti. Uygun, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şanslarını yakaladıklarını ve kalan maçlarda alacakları puanlarla Avrupa yolunda ilerlemek istediklerini söyledi. Ayrıca, hakemlerin hakkaniyetli olmasını ve Türk futbolunda hakemlik sisteminin geliştirilmesini istediğini dile getirdi. Sivasspor taraftarları da antrenman öncesi takıma moral ziyareti yaparak desteklerini gösterdi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları Bilecik'te yapılacak. Yarışlar öncesi magazin startı etkinliği düzenlendi ve katılımcılar organizasyon hakkında bilgilendirildi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yarışların gerçekleştirileceği parkurun 25 günde oluşturulduğunu belirtti. Türkiye'deki 12. enduro alanı olan parkurun kalıcı bir etkinlik alanı olarak kullanılması hedefleniyor. Yarışlara 195 kayıt yapıldı ve bu, son yılların rekor sayısı olarak kaydedildi.
Siirt'te Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Botan Vadisi Milli Parkı'nda yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Siirt Gençlik ve Spor Kulübü pilotları ve Erasmus Değişim Programı kapsamında gelen gençlerin katıldığı etkinlikte, pilotlar yamaçtan havalanarak hedefe inmeye çalıştı. Siirt'in doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, pilotlar ve doğaseverler bir araya geldi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde start aldı. Batı Kurumsal Karting Yarışı adıyla düzenlenen organizasyonda, 6-9 yaş micro, 7-12 yaş mini, 12-15 yaş arası junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri master kategorilerindeki ilk yarışlar gerçekleştiriliyor. Yarışlar yarın da devam edecek ve etkinlik ödül töreniyle sona erecek.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Engelsiz Spor Kulübü sporcularını ziyaret etti. Demirbaş, kulüp antrenörleri ve sporcuları kabul ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demirbaş, sporculara her zaman destek olacaklarını belirtti ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit ise, Demirbaş'a verdiği destek için teşekkür etti.
Antalya'da yarın gerçekleştirilecek Dünya Yürüyüş Şampiyonası öncesi basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, World Athletics (WA) Üst Yöneticisi Jon Ridgeon, eski sporcu Robert Korzeniowsk ve milli atletler katıldı. Şampiyona, 52 ülkeden 431 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek ve olimpiyat kotaları dağıtacak en büyük organizasyon olacak.
Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 3x3 Basketbol Turnuvası ve Mini Futbol Şenliği'nde yüzlerce çocuk coşkuyla mücadele etti. Organizasyonlarda çocuklara branşa özgü hediyeler verildi.
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