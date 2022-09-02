Seyhan Belediyesporlu 5 futbolcu Adana Demirspor'da - Son Dakika
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Seyhan Belediyesporlu 5 futbolcu Adana Demirspor'da

02.09.2022 14:29
Seyhan Belediyesporlu 5 futbolcu Adana Demirspor'da

Seyhan Belediyespor Kulübü'nün altyapısında forma giyen beş futbolcu Süper Ligde mücadele eden Adana Demirspor Kulübü altyapısına transfer oldu.

Seyhan Belediyespor Kulübü'nün altyapısında forma giyen beş futbolcu Süper Ligde mücadele eden Adana Demirspor Kulübü altyapısına transfer oldu.

Mertcan Sıvacı, Mert Baş, Yasir Ülbeyi, Ramazan Durgun ve M. Yağız Özçelik Seyhan Belediyespor Kulübü'nden Adana Demirspor Kulübü altyapısına transfer oldu.

Mavi-lacivertli kulübün Futbol Akademik Direktörü Özgür Zengin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal AkayBahçeşehir Spor Kompleksi'nde ziyaret ederek teşekkür etti.

Adana Demirspor ve Adanaspor'un kentin ortak değeri olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Her iki kulübümüzün de başarılı olması en büyük arzumuzdur. Adana Demirspor Kulübü'nün altyapıdaki beş futbolcumuzu transfer etmek istemesi talebine hiçbir şart sunmaksızın kabul ettik. Bu durum bizleri son derece mutlu etmektedir. Altyapıya büyük önem vermekteyiz. Amacımız, başarılı sporcular yetiştirip gelecekte iyi noktalara gelmelerine katkı sağlamaktır. Futbolcularımızın yolu açık olsun. Bundan sonraki süreç için başarılar diliyorum" dedi.

Adana Demirspor Kulübü Futbol Akademik Direktörü Özgür Zengin'de, "Altyapımızı güçlendirmek adına büyük bir özveride bulunmaktayız. Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay bir önceki sezonda beş futbolcu talebimize olumlu yaklaşıp transferlerin gerçekleşmesini sağlamıştı. Bu sezonda bizlerin futbolcu talebini geri çevirmedi. Camiamız adına başkanımıza teşekkür ediyor futbolcuların yetişmesinde emek harcayan hocalarımızı da kutluyorum" şeklinde konuştu.

Adana Demirspor Kulübü altyapısına kazandırılan futbolcuların aileleri de, çocuklarının önlerinin açılması yolunda göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay başta olmak üzere olmak üzere yöneticilere ve hocalara teşekkür ettiler. - ADANA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Seyhan Belediyesporlu 5 futbolcu Adana Demirspor'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyhan Belediyesporlu 5 futbolcu Adana Demirspor'da - Son Dakika
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