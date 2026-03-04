Şeytanın aklına gelmez! Fark edilince iş işten geçmişti

Brezilya futbolunda yaşanan ilginç bir olay sosyal medyada gündem oldu. Yerde yatan Cruzeiro futbolcusunun kart görme ihtimali ortaya çıkınca, takım arkadaşı gizlice onunla yer değiştirerek dikkat çeken bir hamle yaptı.

KART GÖRMEMEK İÇİN YER DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşma sırasında faul sonrası yerde kalan Cruzeiro futbolcusu hakemin kart göstermek üzere yanına gelmesini beklerken, takım arkadaşı sessizce yanına yaklaştı. O anlarda iki oyuncunun gizlice yer değiştirdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hakemin kart göstereceği oyuncunun değişmesiyle yaşanan anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler futbolseverler arasında hem şaşkınlık hem de tartışma yarattı.