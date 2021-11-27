Eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı

Sezer Öztürk, Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırmıştı. Yaşananlarda kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Scholten hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.

KAMYONETİN ARKASINDA YAKALANDI

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Sezer Öztürk'ün şoförü A.M., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Firari olan eski futbolcu Öztürk ise akşam saatlerinde Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında jandarma tarafından yapılan kontrol sırasında yakalandı. Artvin Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılan şüpheli Öztürk, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak ifade verdi.

"15 YAŞIMDAN BERİ MİLLİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNUYORUM"

Şüpheli Sezer Öztürk ifadesinde, "15 yaşımdan beri milli takımlarda futbol oynuyorum, Almanya'da doğup büyüdüğüm halde tüm yatırımlarımı Türkiye'ye yaptım, milliyetçi bir insanım. Bu zamana kadar hiçbir suça karışmadım" dedi.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Olay günü çocuklarını hayvanat bahçesine götürdüğünü, daha sonra eve dönerken arabasının önünün kesildiğini ve darp edildiğini öne süren Öztürk, "Ölümden döndüm. Kafama aldığım darbelere ilişkin raporlarımı mahkemeye sunacağım. İlla haklı olmak için ölmem gerekmiyor, ben ateş etmedim. Ömer Genç benim korumamdır. Olay sırasında o havaya ve yere ateş etti. Karşı taraf 30-40 kişi idi. Alkollü vaziyette bize saldırdılar, benim yanımda korumam ve korumamın çocukları ile benim küçük çocuklarım ve eşlerimiz vardı. Yanımda silah olduğu halde ben ateş etmedim. Şayet onları vurmak gibi bir niyetimiz olsaydı Ömer havaya ateş etmezdi, direkt onlara sıkardı" ifadelerini kullandı.

"CAN GÜVENLİĞİM OLMADIĞI İÇİN YURT DIŞINA ÇIKACAKTIM"

Şüpheli savunmasının devamında, "Olaydan sonra yaralı olduğum için 2 ay yerimden kalkamadım, tedavi oldum. Mahkeme başlayıncaya kadar da yurt dışına çıkarak işlerimi halledecektim. Biraz da tehdit aldığım için korktum ve can güvenliğim nedeni ile tedbiren yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandım. Üzerime atılı eylemi ben gerçekleştirmedim. Ayrıca olay sırasında karşı tarafın Ömer'den düşen silahı aldığını Ömer'den duydum, daha sonra Ömer havaya ateş etmeye başladı. Ancak karşı tarafın nasıl vurulduğunu görmedim, suçsuzum" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

TUTUKLANDI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Sezer Öztürk'ü "kasten öldürme" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. Hakimlik, şüphelinin suçu işlediğine dair somut delillerin bulunmasını, şüphelinin yurtdışına çıkarken Hopa'da yakalandığını, cezanın üst sınırını da dikkate alarak delil karartma şüphesinin varlığını tutuklama gerekçesi olarak gösterdi.