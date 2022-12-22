Berke Özer'in herkesi şaşırtan transferini başkan resmen açıkladı! - Son Dakika
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Berke Özer'in herkesi şaşırtan transferini başkan resmen açıkladı!

22.12.2022 14:27

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz ekibi Portimonense'ye giden kaleci Berke Özer, tekrar Türkiye'ye döndü. 1. Lig ekibi Eyüpspor'da başkan Murat Özkaya, 22 yaşındaki genç eldiveni transfer ettiklerini resmen duyurdu.

Fenerbahçe'den Portimonense'ye transfer olan Berke Özer'in Portekiz macerası kısa sürdü. 22 yaşındaki kaleci, Eyüpspor ile anlaşma sağladı.

"BERKE ÖZER'İ ALDIK"

D Smart'ta yayınlanan Gündem Özel programında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Berke Özer transferini resmen duyurdu. Özkaya yaptığı açıklamada, "Son olarak Berke Özer'i aldık. Berke'yi Süper Lig'e çıkabileceğimizi düşünerek aldık. Yabancı sınırını aşabilmek için bu hamle önemliydi." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA BİR TAKIMA KİRALAYABİLİRİZ"

Özkaya ayrıca, "Berke'nin oynamasını istiyorum bu yüzden sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralayabiliriz. Eyüpspor olarak hedefimiz çıktığımız ligde kalıcı olmak. Bir hayalim de İbrahim Üzülmez'i Beşiktaş'a hoca olarak gönderebilmek." dedi.

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Berke Özer, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

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