Sezon başında kanseri yenen Sebastien Haller, şampiyonluk yarışında takımına büyük katkı sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Sezon başında kanseri yenen Sebastien Haller, şampiyonluk yarışında takımına büyük katkı sağladı

24.05.2023 17:50

Alman devi Borussia Dortmund'da sezon başında kanser teşhisi konulan Sebastien Haller, son haftalarda göstermiş olduğu başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 18 karşılaşmada 9 gol atarken, 5 de asist kaydetti.

Fildişi Sahilli futbolcu Sebastien Haller, sezon başında Ajax'tan, Dortmund'a transfer oldu. Sağlık problemi otaya çıkan başarılı futbolcuya kanser teşhisi konuldu. Genç yetenek kısa sürede hastalığını atlatarak sahalara döndü.

SON MAÇLARA DAMGA VURDU

28 yaşındaki Haller, ligin son haftalarında gösterdiği performansla tekrardan adından söz ettirmeyi başardı. Fildişi Sahilli oyuncu, takımıyla çıktığı son 3 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Belki de takımını şampiyon yapacak! Kanseri yenen Haller, lige damga vurdu

DORTMUND, ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Yıldız futbolcunun geri dönüşüyle birlikte Dortmund, Bundesliga'nın bitimine 1 hafta kala 2. sırada bulunan Bayern Münih'in 2 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyor. Dortmund, 27 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Mainz 05 karşılaşmasını kazanması halinde Bundesliga'da 9. kez şampiyon olacak.

14 GOLE KATKI SAĞLADI

Başarılı futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 18 karşılaşmada 9 gol atarken, 5 de asist kaydetti.

YORUMLAR
500
Bundesliga 10 sene sonra farklı bir şampiyon çıkarıyor! Bayern Münih'in hegemonyası haftaya son bulabilir Bundesliga 10 sene sonra farklı bir şampiyon çıkarıyor! Bayern Münih'in hegemonyası haftaya son bulabilir

Bundesliga, AFC Ajax, Dortmund, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sezon başında kanseri yenen Sebastien Haller, şampiyonluk yarışında takımına büyük katkı sağladı - Son Dakika


Son Dakika
22:44 Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti
22:35 Son Dakika: Finalin adı belli oldu! Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe adını finale yazdırdı
22:31 New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir
22:28 HÜDA PAR milletvekili Serkan Ramanlı'dan tartışma yaratacak çıkış: Yemin metni doğru değil, değiştirilmelidir
22:28 HDP'li Pervin Buldan: Biz Millet İttifakı'nı değil, barış ve demokrasiyi destekliyoruz
22:28 Son Dakika: Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı
22:24 Mansur Yavaş'a sorulan soru çok konuşuldu: Kılıçdaroğlu 2. turda kazanır mı?
22:13 HDP'li Pervin Buldan: Biz Millet İttifakı'nı değil, barış ve demokrasiyi destekliyoruz
22:12 New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir
22:10 F.Bahçe-Sivas maçında ilginç spiker hatası! Dinleyenleri kahkahaya boğan anlatıcı yaptığı hataya kendisi de güldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2023 22:57:09. #1.12#
SON DAKİKA: Sezon başında kanseri yenen Sebastien Haller, şampiyonluk yarışında takımına büyük katkı sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement