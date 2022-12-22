Yine aynı senaryo! Galatasaray taraftarının sevgilisi ayrılabilir - Son Dakika
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Yine aynı senaryo! Galatasaray taraftarının sevgilisi ayrılabilir

22.12.2022 19:33

Sezon başında Galatasaray'dan Marcao'yu renklerine bağlayan Sevilla, Victor Nelsson için de gemileri yaktı. Premier Lig'den bir takımın da Nelsson'un peşinde olduğu ifade edildi.

Galatasaray'da yıldızları Avrupa devlerinin markajından korumak zorlaşıyor. Sezon başında takımın bel kemiği Marcao, 15 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer olmuştu.

ŞİMDİ SIRA NELSSON'DA

Sevilla'da Marcao bir kez daha sakatlık geçirdi. Brezilyalı stoperin dönüşü 3 ayı bulacak. Stopere takviye yapması elzem gözüken İspanyol ekibi Nelsson için gemileri yaktı.

17 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Sevilla'nın Nelsson için 17 milyon euroluk bir teklif hazırladığı bildirildi. Öte yandan Danimarkalı stoper için bir Premier Lig takımının da devrede olduğu öğrenildi. Avrupa hayali olan Nelsson'un bu şartlarda takımda tutulma ihtimali hayli güçleşti.

7 MİLYON EUROYA GELDİ, 14 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Nelsson, 2021 yazında 7 milyon euro bedelle Kopengag'dan transfer edildi. Başarılı stoper bu sezon ligde 13 maçta forma giydi. Piyasa değeri ise 14 milyon euro.

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Galatasaray, Sevilla FC, Marcao, Spor, Son Dakika

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