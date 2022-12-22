Galatasaray'da yıldızları Avrupa devlerinin markajından korumak zorlaşıyor. Sezon başında takımın bel kemiği Marcao, 15 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer olmuştu.
Sevilla'da Marcao bir kez daha sakatlık geçirdi. Brezilyalı stoperin dönüşü 3 ayı bulacak. Stopere takviye yapması elzem gözüken İspanyol ekibi Nelsson için gemileri yaktı.
Sevilla'nın Nelsson için 17 milyon euroluk bir teklif hazırladığı bildirildi. Öte yandan Danimarkalı stoper için bir Premier Lig takımının da devrede olduğu öğrenildi. Avrupa hayali olan Nelsson'un bu şartlarda takımda tutulma ihtimali hayli güçleşti.
Nelsson, 2021 yazında 7 milyon euro bedelle Kopengag'dan transfer edildi. Başarılı stoper bu sezon ligde 13 maçta forma giydi. Piyasa değeri ise 14 milyon euro.
Son Dakika › Spor › Yine aynı senaryo! Galatasaray taraftarının sevgilisi ayrılabilir - Son Dakika