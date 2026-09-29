Sezona mağlubiyetle başlayan Karşıyaka, 35 yaşındaki Markel Starks'ı transfer etti - Son Dakika
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Sezona mağlubiyetle başlayan Karşıyaka, 35 yaşındaki Markel Starks'ı transfer etti

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Sezona mağlubiyetle başlayan Karşıyaka, 35 yaşındaki Markel Starks\'ı transfer etti
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Basketbol Süper Ligi'nde sezona mağlubiyetle başlayan Karşıyaka, geçen sezon Manisa Basket forması giyen 35 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Starks, geçen sezon ligde 14 maçta 9.3 sayı, 1.9 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları yakaladı.

Karşıyaka Basketbol, ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi'nde sezona mağlubiyetle başlayan Karşıyaka, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak geçen sezon Manisa Basket formasını giyen 35 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Daha önce ülkemizde Yalova, Fenerbahçe, Darüşşafaka, Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece ve Manisa Basket formaları giyen 35 yaşındaki oyun kurucu, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 14 maçta görev aldı. Manisa Basket formasıyla bu karşılaşmalarda 9.3 sayı, 1.9 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriKarşıyakaManisaMarkelSporSon Dakika

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