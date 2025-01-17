Süper Lig'de yeni sezonun ilk yabancı VAR hakemi duyuruldu. Hatayspor ile Galatasaray arasında gerçekleşecek maçta VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg'in oturacağı belirtildi.
Bu kararla birlikte, Süper Lig'deki maçlarda yabancı VAR hakemleri görmeye başlayacağız. Süper Lig'de kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına gidileceği açıklanmıştı. Bu doğrultuda sezonun ilk yabancı VAR hakemi ataması yapıldı.
TFF, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg'in oturacağını açıkladı.
Son Dakika › Spor › Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç - Son Dakika
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