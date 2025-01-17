Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç - Son Dakika
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Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç

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Süper Lig'de sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı. Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg oturacak.

17.01.2025 12:06
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Süper Lig'de yeni sezonun ilk yabancı VAR hakemi duyuruldu. Hatayspor ile Galatasaray arasında gerçekleşecek maçta VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg'in oturacağı belirtildi.

ATAMA YAPILDI

Bu kararla birlikte, Süper Lig'deki maçlarda yabancı VAR hakemleri görmeye başlayacağız. Süper Lig'de kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına gidileceği açıklanmıştı. Bu doğrultuda sezonun ilk yabancı VAR hakemi ataması yapıldı.

İLK YABANCI VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

TFF, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg'in oturacağını açıkladı.

Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç

Galatasaray, Var Odası, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Yunus Yeniay:
    bakalım fb başka ne bahane bulacak 74 5 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    hala birileri var koltuğunda yabancı hakem olmasından Galatasaray'ın rahatsızlık duyduğunu sanıyor birde cahil niye Galatasaray adaletten korkuyor diye soruyor, Allah'ın kuş beyinlisi galatasatay yabancı var dan rahatsız değil, rahatsız olduğu konu Lig başlamadan bu talebi Galatasaray iletti olumsuz görüş belirtenler aynı taleb Fener cephesinden geldiğinde neden onayladı ne değişti, 49 2 Yanıtla
  • Yücel Yetim:
    evetttt gonderin butun gucunüzle gelin saha icindeki ve dışindaki butun hakemleri yenerek geleceğiz 46 3 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    GS'ın sezon başlamadan önce ve sezonun ilk haftalarındaki yabancı VAR istediğini isteği reddedilmişti. FB yönetimi de talep etti ve uygulandı. Geçen sene olduğu gibi bindiği dalı kesti :D Aleyhine kırmızı kart çıkmayan, penaltı verilmeyen FB artık kayrılamayacak VAR tarafından :D 41 4 Yanıtla
  • Serhat Varol:
    Adalet neden bu kadar rahatsız ediyor sizi. Yabancı hakem herkese eşit mesafe.. Galatasaraylılar neden bu kadar ağlıyor bu meseleye? işinizemi gelmedi acaba 2 43 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    FİFA KOKARTI VAR MI BU HAKEMİN. YOKSA YAKALADIKLARI OLK YABANCI HAKEMİ Mİ ATADILAR 23 1 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    herşey orta hakemde biter 12 3 Yanıtla
  • Emin Erol:
    hakemide ayarlarlar para verirler onada 2 10 Yanıtla
  • Apple User:
    sanki çok paramız var mış gibi ithal hakem getiriyorlar milyon dolarlar yabancı hakemlere akacak bizim hakemlerimiz namussuzmu? ne acı bir durum, polisi askeri de dışarıdan getirin o zaman bu ne rezalet….. 7 2 Yanıtla
  • ismail:
    yazık tff nin düştüğü duruma bak 6 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç - Son Dakika
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