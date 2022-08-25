Turnuvaya unvanını korumak için çıkacak 11 numaralı seribaşı Emma Raducanu ise ilk karşılaşmasını Alize Cornet ile oynayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › ABD Açık'ta ana tablo kuraları çekildi - Son Dakika

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