ABD Açık'ta seyirci rekoru kırıldı - Son Dakika
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ABD Açık'ta seyirci rekoru kırıldı

13.09.2022 14:00
ABD Açık'ta seyirci rekoru kırıldı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta seyirci rekoru kırıldı.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta seyirci rekoru kırıldı.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, taraftar haftası ve ana tablo maçlarının oynandığı 3 haftalık bölümde 888 bin 44 tenisseveri ağırlayan ABD Açık'ta, turnuva tarihinin seyirci rekoru kırıldı. Bir önceki rekor, 853 bin 227 sporseverle 2019 yılına aitti.

Ana tablo maçlarının oynandığı iki haftalık dönemde, 776 bin 120 biletli seyirci kapılardan giriş yaptı.

Final maçlarına ev sahipliği yapan 23 bin 859 kişilik kapasiteye sahip Arthur Ashe Stadı'nın 25 yıllık tarihinde ilk kez bütün biletleri satıldı.

ABD Açık'ta tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz, kadınlarda ise Polonyalı Iga Swiatek şampiyonluğa ulaşmıştı.

YORUMLAR
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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalini İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz kazandı ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalini İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz kazandı ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz rakibi Norveçli tenisçi Casper Ruud'u yenerek şampiyon oldu. ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz rakibi Norveçli tenisçi Casper Ruud'u yenerek şampiyon oldu.
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ABD Açık'ta seyirci rekoru kırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Açık'ta seyirci rekoru kırıldı - Son Dakika
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