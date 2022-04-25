Shakhtar Donetsk'li Sudakov: " Ukrayn'ada çocuğum doğdu" - Son Dakika
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Shakhtar Donetsk'li Sudakov: " Ukrayn'ada çocuğum doğdu"

25.04.2022 23:27

- Shakhtar Donetsk'li Sudakov: " Ukrayn'ada çocuğum doğdu" Shakhtar Donetsk'in 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Heorhii Sudakov, "Ukrayna'da yaşanan savaşta 215 çocuk hayatını kaybetti.

- Shakhtar Donetsk'li Sudakov: " Ukrayn'ada çocuğum doğdu"

ANTALYA - Shakhtar Donetsk'in 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Heorhii Sudakov, " Ukrayna'da yaşanan savaşta 215 çocuk hayatını kaybetti. Biz orada yaşananları herkese göstermek istiyoruz. Benim Ukrayna'da çocuğum doğdu. Savaş bütün planları değiştirdi" dedi.

Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçını 2-1 kazanan Shakhtar Donetsk'te karşılaşma sonrası orta saya oyuncusu Heorhii Sudakov, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Oynadıkları maçlarla Ukrayna'da yaşananları tüm dünyaya göstermek istediklerini dile getiren Sudakov, "Biz maçlara beyaz tişörtle çıkarak bunları gösteriyoruz. Şimdiden Ukrayna'da yaşanan savaşta 215 çocuk hayatını kaybetti. Biz orada yaşananları herkese göstermek istiyoruz. Benim Ukrayna'da çocuğum doğdu. Savaş bütün planları değiştirdi. Savaşa rağmen burada futbol oynamak çok zor. Ben sadece Ukrayna'dan çıktım. Futbol bana acıları unutmak için 2 saat süre veriyor. Maçın ardından yine yaşananlar aklımızdan çıkmıyor. Profesyonel olduğumuz için bu maçları oynamak zorundayız. Benim ailem ve çocuklar Ukrayna'da uçakların sesleri geliyor ama futbol bizim kafamızı dağıtıyor" şeklinde konuştu.

Shakhtar Donetsk'li Sudakov: Ukrayn'ada çocuğum doğdu
Shakhtar Donetsk'li Sudakov: Ukrayn'ada çocuğum doğdu
Shakhtar Donetsk'li Sudakov: Ukrayn'ada çocuğum doğdu
Shakhtar Donetsk'li Sudakov: Ukrayn'ada çocuğum doğdu
Shakhtar Donetsk'li Sudakov: Ukrayn'ada çocuğum doğdu
Shakhtar Donetsk'li Sudakov: Ukrayn'ada çocuğum doğdu

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Shakhtar Donetsk'li Sudakov: ' Ukrayn'ada çocuğum doğdu' - Son Dakika


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