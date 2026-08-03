Shakhtar Donetsk Sezona Fırtına Gibi Başladı
Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar, Kudrivka'yı 5-1 yenerek sezonu galibiyetle açtı.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik Kudrivka galibiyetiyle başladı.
Son şampiyon Shakhtar Donetsk, yeni sezonun ilk haftasında Arena Lviv'de Kudrivka ile karşılaştı.
Alisson ve Artur Dumanyuk'un karşılıklı golleriyle ilk yarısı 1-1 berabere tamamlanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, Kaua Elias Nogueira (3) ve Luca Meirelles'in ikinci yarıda kaydettiği gollerle 5-1 kazandı.
Shakhtar Donetsk, bu galibiyetin ardından averajla liderlik koltuğuna oturdu.
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