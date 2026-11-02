Shakhtar hocası Arda Turan, Sporting maçı öncesi kazanma mesajı verdi - Son Dakika
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Shakhtar hocası Arda Turan, Sporting maçı öncesi kazanma mesajı verdi

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Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Sporting ile yarın oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı öncesinde kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi. Turan, kazanamazlarsa da kaybetmemenin çok önemli olduğunu belirtti.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Sporting karşısında kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Portekiz ekibi Sporting ile yarın oynayacakları maç öncesinde Stamford Bridge Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Sporting maçını heyecanla beklediklerini aktaran Arda Turan, "Bulunduğumuz konumdan, oynadığımız oyundan, oynama şeklimizden memnunuz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız ancak kazanamazsak da kaybetmemek çok önemli. Çünkü Sporting'in gücünü, daha önce yaptıklarını biliyoruz. Onlara çok fazla saygı duyuyoruz. Sadece yüzde 100'ümüzü değil, daha fazlasını vermek zorundayız. Çünkü geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız Inter maçı bizim için bir örnek oldu. Ama yarına hazır olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Arda Turan, Sporting forması giyen Luis Suarez'in sezona çok formda başladığının hatırlatılması ve nasıl bir önlem alacaklarının sorulması üzerine, "Suarez muhteşem bir oyuncu. Bunu biliyoruz, ona saygı duyuyoruz. Onu durdurmak için daha fazla topa sahip olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde zaten en iyi takımlara karşı, en iyi oyunculara karşı oynamak için bulunuyoruz. Luis Suarez'e çok fazla saygı duyuyoruz ama sadece ona odaklanırsak diğerleri gol atar." değerlendirmesinde bulundu.

Portekiz temsilcisinde yaşanan teknik direktör değişikliğinin maça nasıl yansımasını beklediğiyle ilgili soruya Turan, "Bu tür durumların olumlu ve olumsuz etkileri olur. Bir defa Tiago Fernandes'e saygı duymak zorundayız. Yarın maça çıkacak teknik ekibe bütün saygılarımı iletiyorum. Sporting, Sporting formasıyla sahaya çıktığı zaman zaten gerekli büyüklüğe, yeteneğe ve oyuna sahip. Bunu bilerek mücadele edeceğiz. Bazen bu durumlar avantaj, bazen dezavantaj olabilir ama bu, Sporting'in ne kadar büyük bir ekip olduğu gerçeğini değiştirmez." yanıtını verdi.

Alisson: "Güzel bir sonuç almayı umuyoruz"

Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı futbolcusu Alisson, bir sistem ve planla oynadıklarını ve yarın bunu sahaya yansıtmak istediklerini dile getirdi.

Alisson, Sporting'in geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığının hatırlatılması üzerine, "Elbette onlara çok saygı duyuyoruz. Ama bence kendimizi zaten kanıtladık. Milano'da Inter gibi büyük bir rakip karşısında eşit şartlarda oynayabildik. O yüzden Sporting'in bizi korkutacağını düşünmüyorum. Yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz ve güzel bir sonuç almayı umuyoruz." diye konuştu.

21 yaşındaki futbolcu, Marlon Gomes ile birlikte Brezilya Milli Takımı'na davet edilmelerine dair "Haberi duyunca çok mutlu oldum. Bir hayali gerçekleştiriyoruz, bizim için çok güzel bir hafta oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiShakhtar DonetskArda TuranSportingSporSon Dakika

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