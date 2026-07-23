Shane Larkin: Fenerbahçe ile Şampiyonluk Hedefliyorum

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Shane Larkin, sarı-lacivertli ekiple yeniden Dörtlü Final'de (Final Four) mücadele ederek Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamak istediğini söyledi.

Milli basketbolcu, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takıma transferinden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

2018'den bu yana yaşadığı Türkiye'ye karşı büyük bir sevgisinin bulunduğunu vurgulayan Larkin, "Burada geçirdiğim süre boyunca Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu yakından gördüm. Böylesine büyük bir ailenin parçası olacağım için çok heyecanlı ve gururluyum. Umarım hep birlikte çok güzel başarılara imza atarız. Sahaya çıkıp bu büyük kulübü ve muazzam taraftar kitlesini temsil etmek ve şampiyonluklar kazanmak için sabırsızlanıyorum. Yeniden Dörtlü Final'e dönmeye ve Avrupa Ligi'nde bir şampiyonluk daha kazanmaya inanılmaz derecede açım. Gerçekten çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

"Hiç bu kadar büyük bir kulübün parçası olmadım"

Çok kaliteli oyunculara sahip olduklarını belirten Shane Larkin, "Kadroya kağıt üzerinde baktığımda, yetenek ve tecrübe açısından Avrupa'nın en iyi 4 takımından biri olduğumuzu düşünüyorum. Açıkçası biraz taraflı konuşuyor olabilirim ama ligdeki en iyi guard rotasyonunun bizde olduğunu düşünüyorum. Basketbol kariyerimde birçok başarı elde ettim ancak daha önce hiç bu kadar büyük bir kulübün parçası olmadım." diye konuştu.

"Her yıl Dörtlü Final'i dışarıdan izlemek sizi rahatsız ediyor"

8 yıl forma giydiği Anadolu Efes'te önemli başarılar kazandığını ancak son 3 sezondur Dörtlü Final'de yer alamadığını aktaran 33 yaşındaki oyuncu, şu değerlendirmede bulundu:

"Efes'te 8 yıl geçirdim ve oradaki ilk 5 yılım gerçekten harikaydı. Şampiyonluklar kazandık, Dörtlü Final'e gittik ve Türkiye Ligi'nde kupalar elde ettik. Ancak artık 3 yıldır Dörtlü Final'de yer alamıyorum. Her yıl Final Four'u dışarıdan izlemek zorunda kalmak bir süre sonra sizi rahatsız etmeye başlıyor çünkü orada olmaya alışıyorsunuz. Üç kez Final Four'a katıldım ve zamanla 'Benim olmam gereken yer burası, mücadele etmek istediğim sahne bu.' duygusuna alıştım. Son birkaç yıldır orada mücadele etme fırsatı bulamamak oldukça can sıkıcıydı. Şimdi ise Saras'ın çalıştırdığı, böyle güçlü bir kadroya sahip büyük bir kulübün parçasıyım. Final Four'a ulaşmanın kulüp içindeki herkesin ortak beklentisi olduğunu düşünüyorum."

"Kariyerimde bu kadar yoğun bir sevgi görmedim"

Fenerbahçe taraftarının ilgisi ve desteğinden övgüyle bahseden Shane Larkin, şu görüşleri paylaştı:

"Mesajlara baktığımda bazen gerçekten komik şeylerle karşılaşıyorum. Geçmişte 'Seni sevmiyoruz.', 'Umarım kötü oynarsın.' ya da 'Umarım işlerin yolunda gitmez.' diyen kişiler, şimdi 'Ailemize hoş geldin, burada olduğun için çok mutluyuz.' diye mesajlar gönderiyor. Daha önce bana karşı olan insanların şimdi beni desteklediğini görmek oldukça eğlenceli. Elbette Türkiye'de oynayan bir basketbolcu olmanın doğasında bunlar var. Burada olduğum için inanılmaz heyecanlıyım. Taraftarlarımız harika, kariyerim boyunca böylesine büyük bir taraftar kitlesinden hiç bu kadar yoğun bir sevgi görmemiştim."

"Maç başına 30 dakikadan fazla oynamak istemediğimi söyledim"

Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile takımdaki rolüne ve alacağı süreye ilişkin yaptığı görüşmeyle ilgili de bilgi veren Larkin, şunları kaydetti:

"Bana maç başına 30 dakikanın üzerinde oynamaya alışkın olduğumu söyledi. İlginç olan şu ki ben de ona artık maç başına 30 dakikadan fazla oynamak istemediğimi söyledim. Son 7-8 yıldır neredeyse her maç 32, 33 ya da 34 dakika oynayan bir oyuncuydum. Artık biraz yaşlanıyorum. 33 yaşındayım ve 34 olacağım. Bu kadar yetenekli ve geniş bir kadronun parçası olmak, her maç 35 dakika sahada kalıp her şeyi yapmaya ve takımın skor yükünü taşımaya çalışmak zorunda olmamak benim için olumlu bir durum. Artık daha kısa sürelerde oynayıp, eskiden olduğu gibi 35 dakikaya yetecek şekilde enerjimi ayarlamak yerine sahada kaldığım dakikalarda çok daha verimli olabilirim."