Shaquille O'Neal Köln'de basketbol oynadı, 'Türkiye çok güzeldi' dedi - Son Dakika
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Shaquille O'Neal Köln'de basketbol oynadı, 'Türkiye çok güzeldi' dedi

13.07.2026 00:13
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NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Köln'de düzenlenen etkinlikte basketbol oynayıp DJ performansı sergiledi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten O'Neal, geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir araya gelmişti.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane isimlerinden Shaquille O'Neal, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen etkinlikte basketbol oynadı.

Köln'ün Deutz bölgesindeki Bootshaus etkinlik alanında düzenlenen bir organizasyona katılan O'Neal, alanda kurulan basketbol sahasında atış yaptı.

Katılımcıların ilgiyle izlediği O'Neal, Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin AA muhabirinin sorusunu da yanıtladı.

O'Neal, AA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye çok güzeldi." dedi.

"DJ Diesel" adıyla müzik performansları da gerçekleştiren O'Neal, daha sonra DJ kabinine geçerek elektronik müzikseverlerle buluştu.

O'Neal, 20 Ocak'ta İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan O'Neal, imzaladıkları basketbol toplarını Erdoğan'la karşılıklı vermiş ve genç sporcularla fotoğraf çektirmişti.

O'Neal, geçen yılki Köln ziyaretinde de Deutzer Freiheit'taki halka açık basketbol sahasında gençlerle basketbol oynamış, bu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Köln'deki Bootshaus'ta 2023'ten bu yana her yaz sahne alan O'Neal, NBA kariyerinde Los Angeles Lakers ile 3, Miami Heat ile bir kez olmak üzere 4 şampiyonluk yaşadı.

NBA'de 15 kez All-Star seçilen ve 2000'de ligin en değerli oyuncusu olan O'Neal, 2016'da Basketbol Şöhretler Müzesi'ne kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Shaquille O'Neal Köln'de basketbol oynadı, 'Türkiye çok güzeldi' dedi - Son Dakika

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