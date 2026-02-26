Shkendija Elendi, Teknik Direktör Üzgün

0'lık bir mağlubiyeti beklemediklerini ve elendikleri için üzgün olduklarını söyledi.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off rövanş maçında Shkendija deplasmanda Samsunspor'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Shkendija Teknik Direktörü Jeton Bekjiri, Avrupa kupalarından elendikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Samsunspor'u tebrik ederim. Yediğimiz ilk golden sonra moralimiz bozuldu. Bence biz baya iyi oynadık, özellikle ilk yarıda iyi oynadık. Ben böyle bir sonuç beklemiyordum. Penaltıdan sonra ister istemez takımın morali düştü. Tabii ki bu sonuç bizim için iyi olmadı. Oyuncularımı tebrik ederim. Bizim için bu maç yeni bir deneyimdi. Bundan sonra kendi ligimizde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Ben inanıyorum ki bundan sonra kendi ligimizde iyi sonuçlar bizi beklemektedir. Bu aşamada olmak gurur vericiydi. Samsunspor bizim için ciddi bir rakipti. Yenilenerek buradan ayrılıyoruz. Bundan güzel ders çıkartacağız" dedi. - SAMSUN