Shomurodov\'un Golü En İyi Seçildi

Özbek futbolcu Eldor Shomurodov'un, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne attığı gol, FIFA 2026 Dünya Kupası grup aşamasının en iyi golü seçildi.

FIFA, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının en güzel golü için düzenlediği oylamanın sonucunu açıkladı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de forma giyen Özbek futbolcu Eldor Shomurodov, ülkesinin K Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı mücadelede attığı golle oyların yüzde 36'sını alarak ilk sırada yer aldı. Shomurodov, mücadelenin 10. dakikasında ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşla turnuvanın grup aşamasının en güzel golüne imza attı. Oylamada Haiti'den Wilson Isidor yüzde 26.5 ile ikinci, Bosna Hersekli Kerim Alajbegovic ise yüzde 24.9 ile üçüncü oldu. - İSTANBUL