Short Track milli takımı Erzurum'da kampa girdi - Son Dakika
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Short Track milli takımı Erzurum'da kampa girdi

24.07.2022 11:45
Short Track milli takımı Erzurum'da kampa girdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Short Track A Milli Takımı Kocaeli'den sonra ikinci etap kampına Erzurum'da başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Short Track A Milli Takımı Kocaeli'den sonra ikinci etap kampına Erzurum'da başladı.

21-31 Temmuz tarihleri arasında devam edecek olan kampta milli sporcular Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına ve kupalarına hazırlanıyorlar.

Erzurum'da milli takımın yanı sınar yurt dışından bazı ülkelerle de birlikte kamp programları düzenlenecek.

Federasyon yöneticileri, yüksek rakımda yapılan kamplarla sporcuların gelişimini sağladığını bu kampların sürekli aşama aşama devam edeceğini belirtti.

Başantrenör Artur sultangaliyev, Yardımcı antrenörler Mükerrem Deniz ve Burak Akar, Fizyoterapist Sefercan Kopuz yönetimindeki kampın müdürlüğünü yönetim kurulu üyesi Naci Korucu yapacak. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Türkiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Short Track milli takımı Erzurum'da kampa girdi - Son Dakika

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