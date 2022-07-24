21-31 Temmuz tarihleri arasında devam edecek olan kampta milli sporcular Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına ve kupalarına hazırlanıyorlar.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Türkiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Short Track milli takımı Erzurum'da kampa girdi - Son Dakika

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