Sıcak havaya dayanamayan pehlivan Murat Gonca, er meydanında baygınlık geçirdi

Spor

Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen 663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde talihsiz bir an yaşandı.

SICAK HAVA ETKİLİ OLDU

Edirne'de 663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri düzenleniyor. Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte yağlı şekilde zorlu müsabakalar gerçekleştiren pehlivanları sıcak hava etkiliyor.

BİR PEHLİVAN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Küçük orta büyük boy kategorisinde pehlivanlar Sinan Yıldız ve Murat Gonca karşılaştı. Gonca, rakibiyle güreştiği sırada sıcak havanın etkisiyle baygınlık geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hakem Murat Orman ise bunun üzerine sağlık ekiplerini çayıra davet etti. Bayılan pehlivana sağlık ekipleri müdahale etti. Er meydanından sedyeyle çıkarılan pehlivan, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.