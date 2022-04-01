Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi - Son Dakika
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Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi

01.04.2022 16:06
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Deneri, Oğuzhan ÜnalKarşıyaka: Simay Akdağ, Yaren Işık, Liray Akpınar, Ezgi Uludağ, Çağla Çınar, Selen Naz Kiraz (Betül Mensur, Duru Akarçeşme, Zümrüt Tek, Sude Taşbaş, Hatica Seçem Ege, Aleksandra)Adam Voleybol: Enright, Esranur Solgan, Abercrombie,...

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Oğuzhan Ünal

Karşıyaka: Simay Akdağ, Yaren Işık, Liray Akpınar, Ezgi Uludağ, Çağla Çınar, Selen Naz Kiraz (Betül Mensur, Duru Akarçeşme, Zümrüt Tek, Sude Taşbaş, Hatica Seçem Ege, Aleksandra)

Adam Voleybol: Enright, Esranur Solgan, Abercrombie, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek, Ayşegül Ulusoy (Pınar Atasever, Seda Aslanyürek, Suna Erel Çiçek, Pınar Atasever)

Setler: 22-25, 15-25, 12-25

Süre: 79 dakika (31, 26, 22)

Voleybolda Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi play-off final etabı birinci gün ikinci maçında Adam Voleybol, Karşıyaka'yı 3-0 yendi.

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Uludağ, Akdağ, Çınar, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi - Son Dakika


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