Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi: Çukurova Belediyesi SK: 3 İstanbul BŞB SK: 1 - Son Dakika
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Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi: Çukurova Belediyesi SK: 3 İstanbul BŞB SK: 1

24.03.2022 13:59
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi: Çukurova Belediyesi SK: 3 İstanbul BŞB SK: 1

Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi Play-off maçında Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, İstanbul BŞB Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi Play-off maçında Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, İstanbul BŞB Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla 3'te 3 yapan Çukurova Belediyesi SK Final Four'a lider olarak katılma hakkı kazandı.

Kadınlar 1. Voleybol Ligi Play-off maçında Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Gaziantep Adam Voleybol ve Antalya Muratpaşa Belediyesi'ni 3-2'lik skorlarla geçmişti. Adana ekibi yarı finalin son maçında ise 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-1 kazanmasını bildi. Turuncu-mavililer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK'yı 19-25, 25-15, 25-10 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yapıp Final Four turuna lider olarak çıktı.

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü final maçlarını 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yine Bursa'da oynayacak. 4 takımdan ikisi önümüzdeki sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek. - ADANA

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi: Çukurova Belediyesi SK: 3 İstanbul BŞB SK: 1
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi: Çukurova Belediyesi SK: 3 İstanbul BŞB SK: 1
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi: Çukurova Belediyesi SK: 3 İstanbul BŞB SK: 1

YORUMLAR
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Karşıyaka filede finali garantiledi Karşıyaka filede finali garantiledi Kadınlar 1. Voleybol Ligi: Çukurova Belediyesi: 3 Antalya Muratpaşa Belediyespor: 2 Kadınlar 1. Voleybol Ligi: Çukurova Belediyesi: 3 Antalya Muratpaşa Belediyespor: 2

İstanbul, Çukurova, Play Off, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi: Çukurova Belediyesi SK: 3 İstanbul BŞB SK: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi: Çukurova Belediyesi SK: 3 İstanbul BŞB SK: 1 - Son Dakika
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