Siirt Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Muhittin Gürhan Uluslararası Yarı Maraton\'da 1. Oldu

Spor

Siirt Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcusu Muhittin Gürhan, Konya'da düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton'da büyük bir başarıya imza atarak 1. oldu.

35-40 yaş kategorisinde yarışan Gürhan, 4 bin katılımcının yer aldığı zorlu maratonda, 10 kilometrelik mesafeyi 34 dakikada koşarak kategorisinde birinci oldu. Gürhan'ın elde ettiği başarı Siirt'te sevince yol açtı. - SİİRT