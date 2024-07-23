Siirt Belediyesi Yaz Spor Kursları Başladı

Spor

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor kursları, antrenörler eşliğinde başladı.

Siirt'te, 7-15 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik futbol, voleybol ve basketbol dallarında kurslar düzenleniyor. Futbol kursu, pazartesi ve perşembe günleri, 48 öğrenciyle Orhan Doğan Parkı spor sahasında gerçekleştiriliyor. Voleybol kursu ise 28 öğrenci ile salı ve perşembe günleri aynı yerde devam ediyor. Basketbol kursu da pazartesi ve perşembe günleri 20 öğrenciyle düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, öğrencilerin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve spor bilincini artırmak amacıyla yaz dönemi boyunca kursların devam edeceği belirtildi. - SİİRT