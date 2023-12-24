Siirt Belediyespor, Hakkari Gençlik Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti
Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Siirt Belediyespor Kulübü, evinde ağırladığı Hakkari Gençlik Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Siirt Belediyespor, 1. seti 25-23, 2. seti 25-16 ve 3. seti de 25-13'lük skorlar aldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Siirt Belediyespor Kulübü, evinde ağırladığı Hakkari Gençlik Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.
Yeni Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Siirt Belediyespor, 1. seti 25-23, 2. seti 25-16 ve 3. seti de 25-13'lük skorlar aldı. Siirt ekibi böylelikle rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. - SİİRT
Kaynak: İHA