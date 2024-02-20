Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü, Hakem Hatalarından Dolayı Puan Kaybettiğini Açıkladı

Spor

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü, oynanan maçlarda bariz bir şekilde hakem hatalarının olduğunu ve bu sebepten dolayı puan veya puanlar kaybettiklerini açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynadıkları müsabakalarda yapılan hakem hatalarından dolayı puan ve puanlar kaybedildiği bildirilerek, "Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü olarak; amacımız Siirt'te spora hizmet etmek burada yetişecek gençlerimizin önünü açmak ve kentimizde sosyal bir aktivite yaşatmaktır. Ancak görülen şu ki; bizlerin bu hedeflerini istemeyen ve gerçekleşmesinde engel olan, maçlarımıza atanan bazı hakemlerin olduğunu düşünüyoruz. Örnek verecek olursak, Alanya Kestel, Akçaabat Sebat Spor ve son olarak Adana 1954 FK maçlarında hakemlerin verdikleri kararlardan' ötürü galibiyet veya beraberliği kaçırdık. Hakemlerimizin vermiş olduğu kararları kulübümüz eğitim amaçlı görüntü servisi tarafından çekim yapıldığını ve verilen yanlış kararların görüntülü olarak TFF'ye gönderildiğini belirtmek isteriz. Buna rağmen halen bu tarz hakemler ile karşılaşmamız bizleri son derece üzmektedir. Bu kapsamda TFF'nin, yapmış olduğumuz bu açıklamayı dikkate almasını umut ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİİRT