Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı fener alayıyla kutlandı - Son Dakika
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Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı fener alayıyla kutlandı

Siirt\'te 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı fener alayıyla kutlandı

Siirt Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirildi. Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü önünden başlayan yürüyüşe birçok vatandaş katıldı. Yürüyüş boyunca meşaleler ve Türk bayraklarıyla şehir aydınlandı. Yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

20.05.2024 21:57
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Siirt'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında fener alayı yürüyüşü ile kutlandı.

Siirt Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği fener alayı yürüyüşü, 7'den 70'e birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü önünden başlayan fener alayı yürüyüşüne onlarca kişi, Güres Caddesi boyunca yürüyerek meşaleler ve Türk bayraklarıyla şehri aydınlattı. Yürüyüş güzergahı boyunca çevredekilerin de alkışlarıyla destek verdiği yürüyüşe, birçok Siirtli katıldı. Fener alayı yürüyüşü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı fener alayıyla kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı fener alayıyla kutlandı - Son Dakika
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