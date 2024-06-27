Siirt'te Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Siirt'te Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı

Siirt'te düzenlenen törende, Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Tufan Olğaç, yaz spor okullarının çocuk ve gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. 18 farklı branşta açılan kurslara şu ana kadar 9 bin 726 kişi kayıt yaptırdı. Etkinliğe, kurum yetkilileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

27.06.2024 22:15
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Siirt'te Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

Atatürk Stadı yanındaki 2 nolu sahada düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Tufan Olğaç, yaz spor okullarıyla çocuk ve gençlere spor yapma alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Sporu tabana yaymayı hedeflediklerini dile getiren Olğaç, 18 branşta açılan kurslara şu ana kadar 9 bin 726 kişinin kayıt yaptırdığını, antrenör, sporcu ve velilerle yaz aylarını verimli geçirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Konuşmanın ardından sporcuların gösterileri sunuldu.

Etkinliğe, kurum yetkilileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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